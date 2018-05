Maxima peab Lidliga konkureerimist positiivseks

«Me ei näe neid üldse ohuna, sest me oleme seisukohal, et konkurentsi kasv on meile hea. Tarbijad ennekõike võidavad sellest,» märkis Maxima juhatuse liige Kristīne Āboltiņa. Ka kummutas ta väite, nagu oleks uute seadmete kasutuselevõtt Riia külje all asuvas logistikakeskuses ajendatud uue konkurendi peatsest tulekust.