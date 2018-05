Sõnajalad: RMK eraldas varjatult Eesti Energiale Tootsi tuulepargi alajaama maa

Tallinna Halduskohtule esitatud kaebuses taotleb Eesti Elekter AS RMK käskkirja tühistamist, millega otsustati Tootsi tuulepargi alajaama kinnistu koormata isikliku kasutusõigusega AS Elering kasuks lähtuvalt AS Elering taotlusest eesmärgiga alajaama kinnistule alajaam ehitada ning alajaama omada. Samuti on vaidlustatud käskkirja alusel sõlmitud leping, teatas Eesti Elekter pressiteates.

Vastavat alajaama ehitatakse Eesti Energiaga sõlmitud liitumislepingu alusel eesmärgiga võimaldada AS-ile Eesti Energia Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumine. AS Eesti Energia on avalikult teatanud, et liitumispunkti ehitatakse välja AS Eesti Energia tellimusel ning AS Eesti Energia soovib projektiga võimalikult kiirelt edasi minna, et mahtuda olemasoleva toetussüsteemi alla.

AS Eesti Energia ei oma Tootsi tuulepargi rajamiseks kinnistu omandi- ega kasutusõigust. Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumine on kohtus vaidlustatud ning lisaks AS-ile Eesti Energia on Tootsi tuulepargi kinnistu omandamisest ning tuulepargi rajamisest huvitatud mitmed teised tuuleenergeetika arendajad.

«Olukorras, kus AS-ile Eesti Energia võimaldatakse rajada Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumiseks alajaam enne kui on selgunud, kes ja millistel tingimustel omandab Tootsi tuulepargi kinnistu, luuakse AS-le Eesti Energia täiendav eelis teiste Tootsi tuulepargi rajamisest huvitatud isikute ees,» ütles Eesti Elekter AS-i esindav Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

«Tootsi tuulepargi teemaplaneering näeb ette, et planeeringualale ehitatakse ainult üks alajaam. Kui Tootsi tuulepargi arendajaks osutub kaebaja või mistahes teine AS-iga Eesti Energia mitteseotud isik, siis Alajaama kinnistule ei ole Tootsi tuulepargi omandajal võimalik alajaama rajada. Riigile kuuluv kinnisasi on avalik ressurss ning kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse,» lisas Holsmer.