Simson: kaks LitPoli ühendust on kulusid silmas pidades mõistlikuim

Valitsuskabinet arutas neljapäevasel istungil desünkroniseerimist. Simsoni sõnul on praeguseks jõutud sellisesse seisu, kus kolm Balti riiki on läbi viinud uuringu ning saanud esialgsed tulemused, mille baasilt riigid proovivad leida ühist seisukohta.

Simsoni sõnul on praegu eelistatuim variant sünkroniseerida Balti elektrivõrk Euroopa omaga kahe vahelduvvoolu liini kaudu, sest see on hinda ja püsikulusid silmas pidades Eestile, Lätile ja Leedule kõige mõistlikum. «Ees on ootamas poliitiliste tegevuste faas, plaan on juunis jõuda poliitilisele seisukohale,» lisas Simson.