Finantsinspektsiooni juht: meile ei meeldi tarbijate hullutamine uudsete terminitega, nagu näiteks krüptomündid

Meile ei meeldi tavapäraste klassikaliste finantsteenuste näiline «riietamine» innovatsiooni kuube ning pelgalt seetõttu leebema käsitluse taotlemine. Sellisel juhul tuleb küsida laiemalt, kas vastav finantsteenus on ülereguleeritud? Kas olemasolev riskiallokatsioon ühiskonnas tuleb ümberhinnata ning jaotada teisiti? Finantsturu regulatsioon on ja peab olema tehnoloogianeutraalne, välja arvatud juhul kui ühiskond soovibki mitteühetaolist kohtlemist tehnoloogialahendite kasuks näiteks leebema tarbijakaitse hinnaga.

Finantsinspektsioonile meeldib sisuline uuenduslikkus, digitaalsus ja selle kasutamine finantsmaailmas, et teenused muutuksid tarbijale paremaks. Piltlik näide ja võrdlus muusikamaailmaga: CD-plaat on analoogmuusika riietamine digitaalsesse kuube: nö äri formaat on endine, kuid uus kuub annab uue kvaliteedi. Tehnoloogiast tingitud täiesti uus ärimudel on nt Spotify-laadne muusika-portaal, kus tehnoloogia on loonud tarbijale uue ja mugavama teenuse/toote. Finantsturul sellise sügavusega muudatust tarbijad veel ei näe, kuigi konverentsidel ja muudel erinevatel koosviibimistel on ennustatud murrangut õige pea.