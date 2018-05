Elroni korjas aprillis rekordilise piletitulu

«Tartusse ja Viljandisse sõitjate arv on kasvanud pea kolmandiku võrra ning Narva reisijate arv on suisa kahekordne,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo pressiteates. «Kokku on käesoleva aasta jooksul sõidetud Elroni rongidega 2,5 miljonit korda, võrreldes eelmise aasta sama ajaga on tehtud ligi 200 000 sõitu enam.»