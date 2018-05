USA sanktsioonid on halvanud Hiina telekomihiiu

ZTE tooted sõltuvad Ameerika mikrokiipidest ja muudest elementidest, mille tarned on peatatud, kuivõrd USA valitsus keelas Ühendriikide ettevõttetel seitsmeks aastaks ZTE-ga äri tegemise. Keeld on seotud süüdistustega, et ZTE esitas valetunnistusi seoses oma toodete ebaseadusliku müümisega Iraanile ja Põhja-Koreale.