Eestis toodetud biometaan on jõudnud ka kütusepaakidesse

«Eesti eesmärk on kasutada aastaks 2020 transpordis 10 protsenti taastuvkütuseid, millest 2-3 protsenti on plaanis katta kohalikul toormel põhineva biometaaniga. Eleringi loodud biometaani päritolutunnistuste register loob aluse kodumaise biometaani turu tekkeks selgete mängureeglite järgi,» lausus Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi pressiteates.

Biometaani tootmisjaamades aprillikuus ligi kahe nädala jooksul toodetud biometaani kogus on uue registri kaudu saanud päritolutunnistused ning rohegaas on Eesti Gaasi tanklate kaudu juba jõudnud ka sõidukite kütusepaakidesse. Maikuu biometaani toodangule aga väljastatakse päritolutunnistused taas järgmise kuu alguses.

Gaasi päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille süsteemihaldur Elering väljastab tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on Eestis tootnud biometaani. Üks päritolutunnistus väljastatakse ühe megavatt-tunni biometaani kohta ning tunnistuse kehtivusaeg on 12 kuud.