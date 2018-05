Merko Ehituse käive tegi korraliku kasvu

«Kuigi eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ehitusmahud kasvasid ja ehitusteenuse kasumlikkus paranes, siis tervikuna tellijale ehitamise valdkonna kogutulemusega me rahul ei ole. Otsime jätkuvalt suuremat efektiivsust nii projektijuhtimises kui kulude poolel ning optimaalsemat riski ja tulu suhet, ent mitte ehituskvaliteedi arvelt. Ühe kvartaliga siin suurt muutust ei too, aga pelgalt ehitusmahtude kasv ei ole eesmärk omaette,» lisas ta.

Merko Ehitus müüs esimeses kvartalis 51 korterit, eelmise aasta samal perioodil 141 korterit. «Kuigi korterite arenduse valdkonna osakaal esimese kvartali tulemustes vähenes, oli see pigem tehnilist laadi: müük sõltub objektide kasutusloa saamise hetkest, mil saame asuda kortereid ostjatele üle andma,» kommenteeris Trink.

«Eellepingutega müüdud korterite arv kasvas ja need müügid realiseeruvad järgnevates kvartalites. Suuri muutusi me aasta esimese kolme kuuga Eesti, Läti ega Leedu pealinnade korteriturul ei näinud. Majanduskeskkond on Balti riikides hetkel hea, finantseerimis­tingimused soodsad ja ostujõud püsib. Klientide soovil tuleb korteriarenduses jätkuvalt ja üha enam pöörata tähelepanu läbimõeldud ja kestlikele lahendustele ning terviklikule elukeskkonnale.»