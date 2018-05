Soomes käib hoogne töö ainult naistele mõeldud puhkusesaare avamiseks

Saksa-ameerika päritolu ettevõtja Kristina Roth Supershe (ülinaine - e.k) saare projekt on tõmmanud ligi palju rahvusvahelist tähelepanu, aga ka kriitikat, kuna puhkusesaare peamiseks sihtgrupiks on jõukad ärinaised, vahendab Yle. Seetõttu on saare vastu huvi tundma hakanud isegi Soome võrdõigusvolinik.

Kuigi viimastel päevadel on Soome meediasse jõudnud kuuldused, et Roth plaanib projekti hüljata, kinnitas ta Soome rahvusringhäälingule, et projektiga liigutakse plaanitud ajagraafikus edasi. «Me avame saare plaanitult 23. juunil,» märkis ta. Roth lisas küll, et uusi investeeringuid ta Soomes ei plaani.

«Minu senine kogemus selles kaunis riigis pani mind välismaalase ja investorina oma tulevikuplaane ümber hindama,» põhjendas naine. Kauppalehtile tunnistas Roth nädala alguses, et Soome on «negatiivne riik, mis imeb endasse su raha ja energia». Ettevõtja sõnul kavatseb ta edasistes projektides pigem Kariibi mere piirkonda vaadata.

«Ma olen miljoneid eurosid sellesse riiki pumbanud. Mul oli varem plaanis investeerida veel teistessegi Edela-Soome saarestiku saartesse ning Lapimaale, kuid sellises tempos, kuidas asjad siin liiguvad, ei plaani ma enam lillegi liigutada,» märkis ta.

Raasepori ranniku lähedal asuv saar on nime saanud selle järgi, et just selliseid ülinaisi (supershe - ing k) plaanitakse seal võõrustada - jõukaid naisi, kes otsivad võimalusi uusi tutvusi sõlmida, puhata ning kogeda täisluksusteenust. Kodulehel oleva info kohaselt saab saarel korraga puhata kümme naist, kes saavad enda käsutusse äsja saarele püsti pandud puhkemajakesed.