Trumpi otsus tabab Soome tööstust

«See on kurb uudis,» ütles pikka aega Iraanis tegutsenud Soome masinaehitaja Outoteci majandusjuht Jari Algars, vahendab Äripäev .

Outotec tegi oma esimesed tehingud Iraaniga juba 40 aastat tagasi, aga Algarsi sõnul on tarned pärast tuumaleppe sõlmimist oluliselt kasvanud. «Kuigi Trumpi lubatud uute sanktsioonide üksikasjad pole veel teada, võib juba öelda, et otsusel on mõju olemas. Kaubavahetus raskeneb,» ütles ta.