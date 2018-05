Postimees Tokyos: Palo kohtub Jaapani kõige võimsama naisega

Palo visiidi üks kõige olulisem osa on kohtumine Jaapani sise- ja kommunikatsiooniminister Seiko Nodaga, kellest võib saada tuleva aasta valimistel Jaapani järgmine peaminister. Seega võib kohtumine anda mõneti tooni ka Eesti ja Jaapani edasistele suhetele.

«Noda on hetkel oma parteis nii tugeval positsioonil, et võib saada tulevaseks partei liidriks. Samuti räägitakse, et temast võib saada kõige tõenäolisem Jaapani esimene naissoost peaminister,» ütles Palo.

Onupojapoliitika skandaalidesse mässitud praegune peaminister Shinzo Abe kaotab praegu jaapanlaste seas kiiresti populaarsust ja võib juba juunis tagasi astuda.

Kohtumise ajend on Palo sõnul küberturbekoostöö. Nimelt soovib minister panna aluse kahe riigi vahelisele küberturbe lepingule. «Kuigi ametkonnad teevad juba IKT-alast koostööd, siis me tahame teha ka ettepaneku luua ametlik riikidevaheline küberturbe koostöölepe.»

Mida selline lepe endast täpsemalt kujutab, seda Palo ei täpsustanud, kuid ta toonitas, et see aitaks soodustada kahe riigi ettevõtete vahelist koostööd. «Eesti ettevõtjad saaks partnereid otsides osutada sellele leppele,» ütles minister ja lisas, et Aasia riikides vaatavad kohalikud ettevõtted selliseid sõpruslepinguid väga hoolikalt.

«Ma panen Nodaga kohtudes lauale ka selle, et Eesti on valmis toetama World Expo 2025 toimumiskohana Jaapanit, Osakat,» lausus Palo, öeldes, et vastutasuks soovib Eesti kahte asja:

«Esiteks tahaksime seda, et Jaapan saadaks kõrgel positsioonil isiku 16. oktoobril Eestis toimuvale digisummitile, kus seekord keskendutakse tehisintellektile ja sellega seotud väljakutsetele,» ütles Palo.

«Kui eelmine kord olid kutsutud kõik Euroopa riikide juhid, siis seekord kutsutakse arenenud IKTga riikide juhid üle kogu maailma. Abe küll alles külastas Eestit, kuid selleks ajaks ei pruugi ta enam peaminister olla. Või kui ta on, siis saadab ta kellegi vastavalt tähtsa,» lausus Palo.

Teisena soovib Eesti aga Noda toetust möödunud aastal edukaks osutunud ja see aasta uuesti korraldatavale ettevõtjate «kohtingule». Palo sõnul leidsid möödunud aasta märtsis toimunud äridelegatsioonide kohtumisel paljud Eesti IKT ettevõtted omale uusi partnereid. «Ma tahaks teha järgmisel aastal sarnase asja ja tema ministeerium võiks sellele kaasa aidata.»

Ministritest kohtub Palo veel ka majandus-, kaubandus- ja tööstusminister Hiroshige Sekoga. See peamiselt viisakus- ja sõpruskohtumine, et hoida kahe riigi vahelisi majandussidemeid soojana.

Oma visiidi ajal kohtub Eesti delegatsioon ka Jaapani suurettevõtete Fujitsu ja Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Group) presidentide ja asepresidentidega. «Fujitsul on Eestis täna olemas üle 300 töötajaga esindus, ausalt öeldes ei tee nad siin kuigi kõrge lisandväärtusega tooteid. Me tahaks, et nad tooks oma tegevust rohkem Eestisse,» ütles Palo.

«Nende Euroopa peakontor asub Londonis ja tulemas on Brexit. Äkki nad mõtlevad selle üle. Soomes on nad juba tugevalt esindatud – miks mitte öelda, et tulge ka Eestisse tugevamalt. Sünergia on kahe riigi vahel ju olemas,» tõdes Palo.