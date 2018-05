Bensiini hinnale koidab kümnesendine tõus

Jämedates joontes tähendab kümne dollari võrra tõusev toornafta barrelihind lõpptarbijale kümmet lisasenti, mis tuleb bensiiniliitri eest välja käia, selgitas Alexela Groupi juhatuse liige Alan Vaht, lisades, et arvatavasti on Saudi Araabia siht saada toornafta hind praeguselt 70–75 dollarilt vähemalt vahemikku 80–85 dollarit, vahendab Äripäev .

Praegu küsitakse toornafta eest isegi kuni 77 dollarit barreli eest ja bensiin maksab Tallinnas 1,35–1,36 eurot liiter. Vahi arvutuste järgi võiks tavamarginaalide juures see hind olla isegi 1,39 eurot.

See tähendab, et toornafta hinna tõusul üle 80 dollari, on oodata ka bensiinihinda 1,4 eurot.