Uuring: eestlased asutavad ettevõtte, et olla iseenda peremehed, lätlased raha nimel

«Majanduslikult arenenud riikide kogemus näitab, et mida rohkem inimesi tegeleb ettevõtlusega, seda kõrgem on elatustase. Pole oluline, miks inimesed ettevõtte asutavad. Oluline on see, et inimesed võtavad initsiatiivi ja liiguvad oma eesmärkide poole. Tänased edukad ettevõtted on kunagi alguse saanud ettevõtlike inimeste ideedest ja mõtetest. Mida rohkem selliseid inimesi meil on, seda paremal järjel oleme ühiskonna ja riigina!» kommenteeris SEB Eesti jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen uuringut.