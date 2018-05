Barista robot ähvardab teenindajatelt töö ära võtta

Cafe X’i on investeerinud mitmed prestiižed investorid ning ettevõte ise on oma edus kindel.

«Me teadsime, et robotid suudavad valmistada häid kohvijooke, kuid me tahtsime, et ta oleks sealjuures ka sõbralik,» selgitas roboti looja 24-aastane Henry Hu, kellel tuli idee luua barista robot ülikooli teisel aastal, kui ta pidi lennujaama kohviku järjekorras liiga pikalt oma jooki ootama.