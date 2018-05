Muljetavaldav: Taani meditsiinifirma aktsia tõusis 1800 protsenti

Ambu Up on Taani meditsiinifirma, mis toodab endoskoope ja narkoosimaske. Ettevõtte aktsia tõusis eile hetkeks lausa 18 protsendi jagu, vahendab Bloomberg.

«On investoreid, kes arvavad, et aktsia liitub C20 indeksiga,» sõnas ABG Sundal Collieri analüütik Morten Larsen, kes andis aktsiale ka ostusoovituse. Larseni sõnul paneb see paljud investorid Ambu Upi aktsiat tahtma, kuid samas ei ole hetkel müügil just palju aktsiaid.