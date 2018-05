Tallinna lennujaam oma plaanides Tallinna-Helsingi tunnelit ei arvesta

«Eks me hoiame nendel arengutel silma peal, mis puudutab nii Rail Balticut kui ka tunnelit, aga igapäeva investeerimisotsustes need ei ole täna määravad,» ütles Pärgmäe ERR-ile .

«Ma arvan, et see tunnel võib turgu muuta, aga pigem see tuleb kasuks,» sõnas Pärgmäe, kes pakkus, et näiteks tuleks Helsingist reisijaid juurde, kes soovivad odavlennufirmadega lennata.