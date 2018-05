Vaata, millised ettevõtted on Paloga ärivisiidil Jaapanis

«Kui ärivisiitide kõige sagedasem eesmärk on ekspordi ergutamine, siis sel korral on ettevõtjad tundnud isegi veel suuremat huvi Jaapanist tulevate investeeringute vastu. Seetõttu plaanin kohtuda Jaapani suurettevõtete NTT ja Fujitsu juhtidega, neist viimane on juba Eestisse ka investeerinud ning loodetavasti laiendab oma tegevust,» selgitas Palo.

EASi juhatuse esimees Alo Ivask ütles, et järjest enam Eesti ettevõtjaid tunnevad Jaapani turu vastu huvi ning otsitakse aktiivselt koostöövõimalusi. «Jaapanlased hindavad kõrgelt usaldust ja kvaliteeti ning kahtlemata nõuab Jaapani turule sisenemine kannatlikkust. Arvestades, et tegemist on ühe suurima majandusega maailmas, on ka meie ettevõtetel seal suur potentsiaal,» sõnas Ivask.