Eesti Energia hakkab päikeseenergiaga varustama Baltikumi üht suurimat höövlitööstust

Puidukoja tegevjuhi Kristjan Saksa sõnul haarati lokaalselt ja roheliselt toodetava elektri mõttest kohe kinni, sest see haakub ettevõtte põhimõtete ja ärifilosoofiaga. «Soovime olla taastuvatest loodusvaradest kõrge lisandväärtusega tooteid tootev madala keskkonnamõjuga ettevõte. Rakendame loodussäästlikke põhimõtteid ka teistes valdkondades. Näiteks toodame tekkivatest puidujäätmetest puitbriketti ja pelleteid, lisaks kasutame puidujääke tootmishoonete kütmiseks,» lausus Saks.

Puidukoda on keskendunud kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali tootmisele ning turustamisele. Ettevõttel on täisautomatiseeritud tootmisliin sorteerimisest saagimise, hööveldamise ja kiletamiseni, mis käivitati 2004. aastal ja rekonstrueeriti ning renoveeriti 2010. aastal.

Puidukoja tootmishoone katusele rajatava 1670 päikesepaneelist koosneva päikeseelektrijaama tootmisvõimsuseks on planeeritud 451 kW. Paigaldatav süsteem katab 11 protsenti kogu ettevõtte aastasest elektritarbimisest ning võtab enda alla kolme katuse pindala ehk 2800 ruutmeetrit. Hetkel toimuvad vajalikud ettevalmistused päikeseelektrijaama ehituse alustamiseks. Jaam alustab tööd suve lõpus.

«Valisime koostööpartneriks Eesti Energia, kuna tegemist on suure ja usaldusväärse ettevõttega, kellega meil on olnud pikk ning hea koostöö. Võimalus hakata ostma energiat meie katustele paigaldatud päikeseelektrijaamast pikaajaliselt fikseeritud hinnaga ilma võrgutasudeta oli meie jaoks väga köitev, sest elektrienergia on meie tootmise sisenditest suuruselt kolmas kulu ja moodustab toote lõpphinnast üpris suure osa,» märkis Saks.