Lufthansa tellis 2,1 miljardi euro eest 16 uut lennukit

Tellimuse hulka kuuluvad 12 Airbus A320-tüüpi lennukit, nende seas ka võimalus kuueks A320neo lennukiks, mis vahetaks 2022. aastal välja vanemad lennuki mudelid. Sõltuvalt saadavusest tellitakse ka kuus A320ceo'd, ehk lennuki vanemat versiooni. Nõukogu märkis, et selle põhjuseks on probleemid Airbus A320neo tarneahelas.

Aprillis teatas Airbus kvartalikasumi 30-protsendilisest ja käibe 12-protsendilisest langusest, tulenevalt A320neo lennukimootorite defitsiidist. Samas märgiti, et plaanitakse tõsta A320 lennukite tootmismahtusid, kuivõrd mootoritootjad on väljendanud kindlust, et edaspidi suudetakse tarnekohustusi täita.