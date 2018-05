Piirikaubanduse jätkuv mõju: alkoaktsiisi laekumine langes võrreldes mullusega pea 11 protsenti

Maksustatavad käibed kasvasid tegevusvaldkondades kokku võrreldes eelmise aastaga ligi 3 protsenti. Käibemaksu tasumine on viimase kolme kuuga kasvanud enim ehituses ning mootorsõidukite müügis, vastavalt 44,8 protsenti ja 12,2 protsenti. Sealjuures ehitussektori kasv on märtsis kiirenenud, kuid mootorsõidukite müügi kasv aeglustunud. Ehituse kasv tuleneb endiselt hoonete arenduste suuremahulisest realiseerimisest. Mootorsõidukite müügi kasvu on taganud aktiivne sõiduautode ja väikebusside müük tänavu aasta esimestel kuudel, kuid mõju on avaldama hakanud ka kõrge võrdlusbaas. Samuti on kasvanud võrreldes mullusega Eesti-siseste tehingute lisandväärtus ehk müügi ja ostu vahe suurenemine. See viitab üldise majandusaktiivsuse jätkuvale kasvule.