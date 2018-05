Dombrovskis ärgitas Lätit eelarve defitsiiti ja ebavõrdsust vähendama

Teisipäevasel Ašeradensi ja Dombrovskise kohtumisel tulid arutusele Läti praegused majandusküsimused, teatas riigi majandusministeerium. Läti majandustrende arutades märkis Ašeradens, et majanduse kasvutempo on kiire ning ulatus esimeses kvartalis 4,3 protsendini, samas kui aasta esimesel kahel kuul kasvas eksport 14,8 protsenti.

Dombrovskis nentis, et kasv on tugev, kuid märkis, et teatud sektorites pole olukord üldsegi hea. «Raudteekaubavedu ja kaubavedu läbi sadamate on jätkuvalt vähenemas ning finantssektor kannatab mitteresidentide segmendi järsu vähendamise all,» sõnas ta.