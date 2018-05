Tartu ja maanteeamet plaanivad läänepoolse ümbersõidu teist ehitusala

Riia ringristmik on Tartu linna üks olulisemaid liiklussõlmi, mille liiklusohutuse suurendamine on linna seisukohalt väga vajalik, ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. «Kavandatavad mahukad ehitustööd puudutavad nii põhimaanteed kui ka sellega seonduvat kohalikku tänavavõrku ning liiklussõlmi. Kuna ümberehitused mõjutavad ümberkaudseid ettevõtteid ning elanikke, siis on projekteerimise etapis vajalik teha piisavalt koostööd, et jõuda parima lahenduseni,» rääkis Tamm.