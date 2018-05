Sadama juht lubab ka ise aktsiaid osta

- Üks sadama aktsiaemissiooni tutvustamiseks korraldatavatest lahtiste uste päevadest viiakse läbi vene keeles. Miks on see keel eraldi välja toodud, kas te ootate investoreid Venemaalt?

Me ei pea silmas Venemaa investoreid. Pakume siinsetele vanema põlvkonna venelastele võimalust saada spetsiifilisematele küsimustele vastuseid emakeeles. Me soovime, et kõik Eesti inimesed saaksid tulla sadamat vaatama.