Loomemajanduse uuring: kunstnike koostöö jätab soovida

Uuringust nähtus, et ettevõtete arv on suur arhitektuuri-, muusika- ja reklaamivaldkonnas, töötajaid on kõige enam trüki-, muusika- ja arhitektuurivaldkonnas ning kogutulu on kõige suurem kirjastamise, reklaami- ja muusikavaldkonnas, vahendab ERR.

«Kõige suurem vedaja ekspordi osas on meelelahutustarkvara,» lausus Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing, selgitades, et meelelahutustarkvara kasv on aastast 2011 olnud väga kiire, aga probleemiks on heade spetsialistide nappus.

Josing lisas, et kui Eesti tahab jääda selle juurde, et meil on ühe mehe/naisega ettevõte, tuleb õppida tegema väga head koostööd, et välisturgudele koos sooritust tegema minna. «Aga sellega on see probleem, et ega me väga hästi koostööd teha ei oska,» lausus Josing.