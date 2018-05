Dubai kaubanduskoda soovib otselennuliini Dubai ja Tallinna vahel

Buamimi rääkis kohtumisel, et kaubanduskoda ootab Eesti ettevõtteid Dubaisse, kuivõrd Eesti ning ka teised Baltimaad on tehnoloogiliselt kõrgemalt arenenud kui Dubai. Samas hoiatas ta, et Dubai Expol mitte osalemine võib Eesti ettevõtetele AÜE turule sisenemist keeruliseks teha.