Elon Musk hakkab nüüd ka telliseid tootma

Muski autotunnelite kaevamisega tegelev firma The Boring Company tekitab oma California puurimistööde käigus suurtes kogustes mulda, millest mees tahab nüüd hakata valmistama vaesematele inimestele tasukohaseid maju - midagi, millest on USA's üpris suur puudus, kirjutab Bloomberg .

The Boring Company esindajate sõnul on neil tekkinud niivõrd palju mulda, et nad saavad valmistada «üüratutes kogustes» telliseid. Musk ise viitas ka sellele, et ettevõte võib hakata enda valmistatud telliskive müüma. Samuti ütles ta, et ettevõtte järgmine peakorter tuleb ettevõtte enda tellistest.