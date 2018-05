Euroopas on iga pensionäri kohta kolm tööealist inimest

Eurostat märkis, et elanikkonna vananemine on Euroopas juba mõnda aega kestnud trend, seejuures oli veel 20 aastat tagasi iga üle 65 aastase inimese kohta umbes viis tööealist inimest. Kümme aastat hiljem oli iga pensionäri kohta neli tööealist inimest ja tänaseks päevaks on neid umbes kolm.