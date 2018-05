Investor: Sadama IPO toob silme ette pildi, kuidas Kadri Simson ise tuleb mulle mütsi pähe tõmbama

Müür tõi Tallinna Sadamasse investeerimisele terve rea vastuargumente. Tema hinnangul on poliitilised riskid sarnased nagu Tallinna Veel ning ettevõte tehti enne IPOt rahast tühjaks nagu 90ndatel. Lisaks veel dividendidele sisuliselt kolmekordne maksustamine, OÜ alt kuni 47-protsendine maksumäär (kui IPOst osa võtta OÜ alt ja palk on näiteks 1200-1500 euro kandis).

Müür märkis ka, et kaubaveod on viimastel aastatel mitukümmend protsenti vähenenud, tapetakse alkoturismi ning mingi tõenäosus on, et kaugemas tulevikus tekib oluline konkurent Helsingi tunneli näol. "Olulist kasvu pole kusagilt näha, pigem tunneli tõttu on võimalikud riskid allapoole," nentis Müür.