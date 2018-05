Briti mõttekoda: iga kodanik peaks saama 25. sünnipäevaks riigilt 14 000 dollarit

Mõttekoda usub, et pregune majanduslik ebavõrdsus muudab pärandatud vara tulevikus eriti oluliseks, sest vanem generatsioon on kollektiivselt soetanud omale üpris suure varanduse. Need, kes ei päri tulevikus vara, on palju halvemas seisus võrreldes nendega, kes pärivad.