Alexela müüs Hamina LNG-terminali osaluse Soome börsiettevõttele

Ühtlasi sõlmiti laenuleping kogu projekti finantseerimiseks, mida tagab osaliselt Soome ekspordikrediteerimise agentuur Finnvera. Kogu projekti maht on ligi 100 miljonit eurot, teatas Alexela pressiteates.

Alexela ja Haminan Energia ühisettevõte Hamina LNG OY võttis eelmise aasta juunis vastu lõpliku investeerimisotsuse alustada LNG terminali ehitust Hamina Kotka sadamas.

Esimeses etapis ehitatakse 30 000-kuupmeetrine mahuti koos LNG laevadelt vastuvõtmise, gaasistamise ja ümberlaadimise võimekusega, millega saab edastada maagaasi kohalikku jaotusvõrku ja varustada ka neid kliente maagaasiga, kellel jaotusvõrguga ühendus puudub.

Samuti alustatakse terminalist maismaa- ja meretranspordi varustamisega, et võimaldada keskkonnasõbraliku transpordikütuse laiem kasutuselevõtmine. Turunõudlusele vastamiseks on tulevikus plaanis ehitada juurde veel teine, 20 000-kuupmeetrine mahuti. Projekti ehitus algas möödunud aasta lõpus ning ehitusaeg on umbes kolm aastat.

«Projekti finantseerimise korraldas SEB pank, arvestades projekti uuenduslikkust, suunatust välistarbijatele ning keskonnasäästlikule tulevikukütusele orienteeritust, tagab krediiti osaliselt ka Soome ekspordikrediteerimise agentuur Finnvera,» kommenteeris Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane.

«Hamina LNG projekt on üks kolmest Soome Vabariigi poolt valitud ja toetatud strateegilistest LNG projektidest, mis on omakorda osa riiklikust mõtestatud ja sisustatud tulevikuenergiatele suunatud programmist. Projekti rahastamine on koos laenulepinguga ka lõplikult finantseeritud,» lisas Laane.

Hamina LNG terminali ehitus on osa Alexela LNG ärisuuna arengustrateegiast Baltikumis ja Soomes. Praeguseks on lõppenud ka Paldiski LNG terminali ehitusprojekti ettevalmistused – sealhulgas on kehtestatud LNG-terminali planeering, lõppenud keskkonnamõjude hindamine, saadud vee erikasutusluba ja valminud insenertehnilised projekteerimistööd rahvusvahelise «võtmed kätte» ehitushanke läbiviimiseks.

LNG (Liquefied Natural Gas) on maagaas, mis on jahutatud kuni veeldumistemperatuurini -162 kraadi. Veeldumisel LNG-ks väheneb maagaasi ruumala 600 korda, LNG erikaal on ligikaudu 47 protsenti vee erikaalust. Maagaasi veeldamise tehnoloogia teeb võimalikuks LNG transportimise spetsiaalsete tankeritega suurte vahemaade taha ning LNG kaod ei ületa ka pikkadel reisidel 1 -2 protsenti.