New Yorgi ja Londoni naftahinnad on 3,5 aasta kõrgeimad

Hinnatõusu taga on spekulatsioon, et USA president Donald Trump viib USA Iraani tuumaleppest välja.

«Turg muretseb, et president Trump ei kinnita, et Iraan peab tuumaleppest kinni ning et see võib vähendada Iraani eksporti ajal, mil hoiustatud nafta varud langevad,» ütles Andy Lipow ettevõttest Lipow Oil Associates.