Korstnapühkijate seas vohab must turg

«Keegi ei usu, et riigi haldusalas on valdkond, kus on 80 protsenti musta turgu,» ütles OÜ Potipoiss omanik Pepe Sussen. Tema sõnul solgivad paljud korstnapühkijad turgu, kuna ajavad äri sularahas ega maksa ühtegi maksu, kirjutab Äripäev.