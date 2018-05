Buffetti kriitika kukutas bitcoini

Investeerimisgurul Buffettil jätkus bitcoini kohta üksnes kriitikat ning see kukutas krüptomündi hinna 9188 dollarile, samas kui nädalavahetusel kerkis see 9900 dollari manu, kirjutab Äripäev .

Bitcoin on viimase kuu ajaga tõusnud 40 protsenti - möödunud kuul kukkus selle väärtus suisa 6700 dollari juurde. 10 000 dollari piir on jäänud püüdmatuks aga juba üsna pikka aega.

Buffett nimetas bitcoini suisa «rotimürgiks» ning manitses investoreid, et kui nood peaksid bitcoini ostma, siis arvestagu sellega, et nad ostavad midagi, mis ei tooda mingit väärtust ning mille puhul jääb üle üksnes loota, et järgmine investor selle eest rohkem maksab.