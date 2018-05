Ratas ja Sipilä: Tallinna-Helsingi tunnelit ilma erakapitalita ehitada ei saa

Soome valitsusjuht Juha Sipilä märkis, et kahe riigi vaheline tunnel on suur unistus mõlemal pool Soome lahte. «On täiesti selge, et selle jaoks on vaja erakapitali. Ilma erakapitalita on see hange riikidele liiga kallis,» sõnas Sipilä. Ta lisas, et tunneli ideega minnakse edasi ning koos Rail Balticuga oleks võimalik luua ühendustee Kesk-Euroopast läbi Balti riikide ning Soome kaudu Põhja-Jäämereni.