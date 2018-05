OEG ülevõtjal on enamus aktsiaid käes

Eelmisel nädalal teatasid kasiinokompanii Olympic EG kaks suuremat väikeinvestorit, Joakim Heleniuse kontrolli all olev varahaldusfirma Trigon Asset Management ja Rootsi investeerimisfond East Capital, et ei võta aktsiate ülevõtmispakkumist hinnaga 1,90 eurot aktsia, vastu.

Mõlemad investorid teatasid, et on oma portfellidesse Olympic EG aktsiaid hoopis lisanud.

«Konsortsiumi liikmed leiavad, et pakutav hind, 1,9 eurot aktsia, on ebaõiglaselt madal ning kui vaja, siis kasutame kõiki vahendeid väikeinvestorite kaitseks,» kirjutasid investorid pressiteates.

Märtsi keskel ütles Joakim Helenius Äripäevale, et võtab Armin Karu ees mütsi maha ja ta on selle raha ära teeninud. Pakkumise madalat hinda kommenteerides leidis siis Helenius, et strateegilised investorid arvestavad kindlasti kõigi riskidega ning paistab, et suurt kasvu pole siin võimalik saada.