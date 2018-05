Araabia Ühendemiraatide ärimehed külastavad Eestit

«AÜE ja Dubai on hetkel üks kõige kiiremini arenevaid piirkondi maailmas ning Dubai on kasvamas võimsaimaks ärikeskuseks Lähis-Idas. Eesti eksport AÜEsse on viimastel aastatel kasvanud mitmeid kordi ning Eesti ettevõtted näevad sealsetel turgudel uusi ärivõimalusi. Eelkõige on huvitatud IT, kaitsetööstus ja toiduainesektor,» ütles EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane.