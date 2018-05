Kuidas on võimalik ülikooli diplomita teenida 33 500 eurot aastas?

«Lennujuhi amet ei ole näiteks IT, juura või majandussektori ametite kõrval eriti tuntud. Ekslikult arvatakse ka, et tööle asumiseks on tarvis eelnevalt pikalt lennundusega seotud olla. Tegelikult toimub lennujuhtide väljaõpe kuni kaheksa kuu jooksul, millele järgneb praktika lennujuhtimistornis. Nii õppetöö välismaal kui ka praktika Eestis on seejuures tasustatud. Töö iseloom on väga spetsiifiline ning kuigi meil on palju nõudeid, on igapäevane töö suhteliselt vaba ja põnev,» selgitas lennujuht Üllar Salumäe.

Georg-Renee Liigand kandideeris lennujuhiks kohe pärast keskkooli lõpetamist. «Erialast ma enne ei teadnud, kuid mõtte lennujuhtimist õppima minna andsid mulle vanemad, kes sellest raadiost kuulsid. Praegu on väga hea meel, et nad seda tegid, sest mulle meeldib põnev töö, paindlik graafik ning olgem ausad, töötasu on ka väga hea,» sõnas Liigand, kes lennujuhi töö kõrvalt jõuab olla ka videograaf.

Praegu on tal näiteks käsil dokumentaalfilmi loomine lennujuhtidest. «Meie töögraafik on lühem kui tavapäraselt ehk kokku 36 tundi nädalas. Ühes vahetuses töötame järjest kuni poolteist tundi ja seejärel on ette nähtud 30–40 minuti pikkune puhkepaus. Vahetuse jooksul koguneb reaalseid töötunde seega umbes neli. Lennujuhtidele on ka puhkust ette nähtud aastas 35 päeva ehk seitse päeva rohkem kui tavapäraselt,» rääkis Liigand töögraafikust.

Lisaks paindlikule graafikule tõi Liigand välja ka teisi hüvesid. «Kuna tervis on lennujuhi töö tegemiseks üks oluline eeldus, saame käia spordiklubides ning kord nädalas külastab lennujuhtimiskeskust massöör, et aidata istuvast tööst tekkinud pingetest kehas vabaneda,» lausus Liigand.

Lennujuhi töö sisuline pool seisneb lennuliikluse ohutuse tagamises, mis tähendab, et amet on väga vastutusrikas ja sellega võib kaasneda emotsionaalne pinge. Lennujuht peab tagama nii Eestist väljuvate, siia saabuvate kui ka meie õhuruumist läbi sõitvate lennukite ohutu teekonna.

Samas, pingelise töö eest makstakse ka väärilist tasu. «Esimesel aastal on lennujuhi keskmine kogupalk peale lennujuhiloa saamist 33 500 eurot (bruto) aastas ehk ligi 2800 eurot kuus. Teisel aastal on töötasuks juba 40 000 eurot aastas ja kolmandal 46 000 eurot,» tõi Salumäe välja motiveerivat töötasu.

Arenguvõimalusi karjääriredelil on aga lisaks palgale veelgi. «Lisaks nii öelda pulditööle on võimalik lennujuhtidel töötada ka vanemlennujuhina, kes korraldab tööd vahetustes või hakata ise väljaõppejuhendajaks, sest uusi lennujuhte tuleb pidevalt juurde koolitada,» rääkis Salumäe.