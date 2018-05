Helded ärimehed ja kuulsused tõttasid riigile appi: vaata, kes toetavad ERSO kallist välisturneed

«Kedagi veenda ja ähvardada pole vaja olnud. See on osalejate privileeg,» kommenteeris projekti algataja Meelis Kubits toetajate leidmist. Kubitsa sõnul teeb ERSO Gruusia ja Armeenia turnee erakordseks just riigi institutsioonide ja ettevõtlike kodanike üheskoos panustamine projekti õnnestumiseks, mis omakorda põhineb lugupidamisel Eesti esindusorkestri ja selle aupeadirigendi Neeme Järvi vastu.

«Suur kummardus esimeste toetajate ees, kelle nimekiri on määratud jätkuvale kasvule. Nüüd me siis teame mis neid inimesi tegelikult seob,» avaldas Kubits tänutunnet.

Projekti algataja lisas, et ERSO turnee finantseerimise eesmärk oligi kokku siduda avaliku sektori ja erasektori panus ning sada eraisikust toetajat on märkimisväärne. «Nende seas on väga palju Eesti kultuurielu suurtoetajaid. Kõiki inimesi isiklikult tundes on minu arusaamist mööda nende peamine motivatsioon lugupidamine. Lugupidamine ERSO professionaalsuse ja selle töö vastu, mida orkester ja tema aupeadirigent Neeme Järvi on aastakümneid teinud,» kommenteeris Kubits.

Heldetele toetajatele on tänutäheks korraldatud juba kaks üritust, nad kõik on oodatud turnee kontserditele ning sügisel on Kubitsa sõnul plaanis neile korraldada ka suurem üritus.