Investor Mari: panustasin Mehhiko seriaalide vaatamisse

Maksin nelja Netflixi aktsia eest 1040 eurot ja veidi üle 14 euro teenustasu.

Usun, et viimase aastaga kiire tõusu teinud Netflix on kindlasti hea potentsiaaliga aktsia. Netflixi ärimudel on vähemalt hetkel veel jätkusuutlik, lähiajal võib eeldada kasvu jätkumist. Seda vähemalt seni, kuni ei tule kedagi teist, kes meelelahutuse tarbimist nii kardinaalselt muudab. Netflixi pakutavatest filmi- ja seriaalivaatamisvõimalustest saab Eesti osa juba paar aastat ja kuigi meile pakutav valik pole sama lai kui näiteks Netflixi koduturul USAs, tean kodusid, kus selle tõttu enam telekat pole.

Ega arvutisse vahtimine teleka vaatamisest muidugi suurt ei erine, aga erinevate ekraanide tarbimisharjumused on oluliselt muutunud ning kõik tahavad nüüd ise otsustada, millal mida vaadata. Kuidas see trend võiks pöörduda, ei oska mina küll välja mõelda ja seepärast usun ka Netflixi pikaajalisse potentsiaali.

Omatoodang on neil samuti päris suur, mida müüvad ka teistele. Viimastes kvartalitulemustes oli kirjas, et Netflix on kasvanud väljaspool USAd rohkem kui koduturul, mis jällegi on hea märk ettevõtte laienemisvõimekusest.

Kui plusside kõrval ka miinuseid näha, siis kindlasti on küsimus selles, kas ma mitte päris tipust ei sisenenud. Mitmed analüütikud on juba avaldanud arvamust, et Netflix on ülehinnatud. Tõsi, märtsis ja aprillis käis aktsia ära kõrgematel tasemetel kui praegu, aga kahtlemata ma madalalt ei sisenenud. Samas, nagu eespool öeldud, usun, et pikas perspektiivis on veel kasvupotentsiaali. Ja ma pole siiani teinud ühtegi investeeringut plaaniga jätta see lühiajaliseks.

Olen tänavu olnud üldse tehnoloogialainel. Aasta esimestel kuudel ostsin tehisintellekti ja robootikaga tegelevaid ettevõtteid koondavaid indeksfonde (ETF), mis küll hetkel minu portfelli punasel poolel, aga mille pikaajalisse perspektiivi ma endiselt usun.

Kui portfellile peale vaadata, peab tunnistama, et on ka paremaid aegu olnud. Midagi hullu pole juhtunud, aga vahepealseid suuri kasvuhõiskeid ma hetkel edastada ei saa. Praeguseks on mul portfellis 12 investeeringut ning neli neist on täna keskpäeva seisuga väikeses miinuses ning üks juba päris korralikus miinuses. Tegu minu portfelli murelapse Tallinna Veega, mis rohkem kui 22 protsenti sissepandud summast ära söönud. Paistab, et pean ühel hetkel ikkagi selle otsuse langetama ja kahjumiga müüma.

Õnneks hoiavad praegu meeleolu üleval dividendilaekumised. Viimase kuu jooksul olen saanud Tallinna Kaubamajalt 69 eurot, LHVlt 16 ja Šiauliailt 12 eurot.