Reet Aus: kurnav tootmine mõjutab meid kõiki

«Üks probleem on näiteks toksilisus – me kasutame tootmises piisavalt palju mürkaineid ja tööstus ei taga, et töötajad, kes sellega kokku puutuvad, on lõpuni kaitstud,» selgitas Aus, kuidas keskkonnaprobleemid on hoopis laialdasemad kui sotsiaalsed probleemid.