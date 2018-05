Šokeeriva video mõju: H&M, Zara ja teised kuulsad brändid lõpetavad angoorakitse villa kasutamise

H&M, Gap ning Zara ja Topshopi emaettevõtted andsid teada, et PETA video väärkoheldud angoora kitsedest pani neid mohääri kasutamisest loobuma, vahendab CNBC.

PETA poolt eelmisel teisipäeval avalikustatud videos näidatakse 12 Lõuna-Aafrika Vabariigis asuva kitsefarmi igapäevatöö julmust. Kuna LAVis toodetakse üle poole kogu maailma mohääri ehk angoora kitse villa toodangust, kannatab väärkohtlemise all märkimisväärselt suur arv loomi.

Videost on näha, kuidas farmi töötajad tirivad kitsi mööda maad ning kasutavad nende peal ülemäärast jõudu. Video autorite sõnul olid mitmed loomad tõsiselt vigastada saanud, sest töötajad lõikavad neilt villa liiga kiirelt ja hooletult.

PETA sõnul surid mitmed kitsed töötajate poolt tekitatud haavadesse või janusse. Videost on näha ka seda, kuidas farmi tööline tapab veel teadvusel olevaid kitsi, lõigates neil kõrid läbi.

«Meile on äärmiselt oluline, et loomi koheldaks hästi ning me oleme seetõttu otsustanud lõplikult lõpetada mohääri kasutamise,» andis H&M avalikus pöördumises teada. Ettevõtte sõnul jõustub muutus täies mahus hiljemalt 2020. aastaks.