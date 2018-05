Saksa tööstustellimused langesid kolmandat kuud järjest

Tööstustellimused langesid 0,9 protsenti, teatas riigi statistikaamet Destatis. Analüütikud ootasid aga, et tellimused kasvavad 0,6 protsenti.

Tööstustellimused on langenud koos teiste näitajatega nagu äriusaldus, kuivõrd ebakindlus Brexiti ja USA kaubanduspoliitika ümber on muutnud turge volatiilseks.

«Pärast dünaamilist tellimuste kasvu 2017. aasta teises pooles, on 2018. aasta esimene kvartal toonud kaasa oodatavalt rahulikumad arengud,» teatas Saksa majandusministeerium, lisades, et ettevõtete tellimusraamatud on järgmisel kuuel kuul endiselt väga täis.