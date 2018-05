Nestlé ostis 6 miljardi euroga Starbucksi toodete turustusõiguse

Turustuslepe annab Nestlé'le, millele kuuluvad ka Nescafé ja Nespresso kaubamärgid, tugeva platvormi kasvu jätkamiseks Põhja-Ameerikas, teatas ettevõte. Nestlé finantsjuht Mark Schneider märkis, et kohviäri on ettevõtte suurima kasvuga segment.

Starbucksi tegevjuht Kevin Johnson ütles, et leppega luuakse "globaalne kohviliit". Starbucks on turuliider USA 13,8 miljardi dollarisel kohviturul, samal ajal kui Nestlé on turuliider mujal maailmas.