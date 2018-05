Majanduse murelapsed: kuum ehitusturg ja tööjõupuudus

«Majanduse kasvu mõjutab tugevalt ehitussektor, kus kasv on hakanud laugema,» lausus Mertsina, selgitades, et vaatamata tugevale majanduskasvule ja euroala süsteemse stressi madalale tasemele tuleb olla ettevaatlik ka seoses ehitusturu kuumenemisega, vahendab Äripäev .

«Praegu on laenuraha odav ning tekib oht, et inimesed laenavad üle enda võimete,» sõnas ka Eesti Panga president Ardo Hansson, lisades, et meie kinnisvarahinnad sõltuvad tänu pankadele päris palju põhjamaade kinnisvarast.