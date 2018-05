Eesti ettevõtjad lähevad Aafrikasse e-Eesti lahendusi tutuvustama

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on sealses piirkonnas, nagu ka teistes arenevates maades, avastamata potentsiaali. «Siiski on nii mõnigi Eesti ettevõte tänaseks Aafrikas juba toimetamas ning paljudel lepinguteni jõudmiseks veel vaid viimased sammud astuda. Just sel põhjusel on oluline meie ettevõtete kohalolu seal piirkonnas toetada,» selgitas Palts.

«Kuna Aafrika riigid otsivad võimalusi oma süsteemide ning avalike teenuste digitaliseerimiseks ning Eestil on e-riigi kogemusi, mida jagada, siis sõlmis Eesti möödunud aastal ka ühiste kavatsuste protokolli Aafrika Liidu komisjoniga,» ütles välisministeeriumi välismajanduse- ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart. «Mul on hea meel, et Eesti IKT sektor on nii arvukalt Aafrika ühel olulisemal digimuutust käsitleval sündmusel, Transform Africa tippkohtumisel, esindatud,» lisas Reinart.

Visiidil osaleva Net Group-i tegevjuht Priit Kongo sõnul algas Eesti IT-firmade aktiivne tegevus Aafrika suunal juba umbes viis aastat tagasi ja esimesed projektidki on seal juba tehtud. «Net Group-i kogemus Ida-Aafrikas on väga positiivne. See on justkui de ja vu – Eesti 25 aastat tagasi,» rääkis Kongo.

Tema sõnul on sealsed riigid oma digiarengu algusfaasis, vastutavatel ametikohtadel on hästiharitud noored, kes tahavad oma riigid edukalt üles ehitada, välja paistab ka suur soov õppida Eesti taoliselt riigilt, kuidas tehnoloogiaid nutikalt ära kasutada. «Net Group, Eesti kohtute infosüsteemide loojana keskendub Ida-Aafrika riikide õigussüsteemide ülesehitamisesse. Esimene projekt on alustamisel Tansaanias, käimas on aktiivne ettevalmistustöö nii Keenias kui ka Ugandas,» täpsustas ta.

«Seekordse visiidi eesmärk on tutvustada uutele klientidele kasusid, mida olemasolevad kliendid eestlaste kaasabil on juba saanud ning loomulikult arendada suhteid uute põnevate projektide tegemiseks lähiaastatel,» selgitas Net Group-i tegevjuht.

«Aafrika suurim väljakutse on noor ja kasvav elanikkond (üle poole rahvastikust on alla 20 aasta vanad). Investeeringud e-riigi tehnoloogiatesse on nende kiire võimalus loomaks neile paremaid võimalusi hariduse saamiseks, töökohtade tekitamiseks ja õiglase ning inimväärika elu saavutamiseks. Nendes valdkondades ootamegi uusi koostöövõimalusi Eesti IT firmadele,» rõhutas Kongo.

Visiidi käigus on Eesti ettevõtjad Rwandas toimuval Transform Africa tippkohtumisel väljas suure paviljoniga ning võtavad sõna tippkohtumise raames toimuvatel paneelaruteludel. Paviljoni on lubanud külastada ka Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Ugandas kohtutakse teiste hulgas sealse justiitsministriga.