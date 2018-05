Kiire kasvuga Saarioinen seisab silmitsi tööjõukriisiga

Kuigi tarbijad tunnevad 1995. asutatud ja 2009. aastast Rapla külje all tegutsevat Saarioinen Eestit seal toodetava valmistoidu pärast, eelistavad ettevõtte juhid öelda, et nad teevad mugavustoitu.

«Tänastele noortele võib-olla ongi mugavustoit hingelähedasem. Järgmine generatsioon, kes on vanemad kui 40, neile on valmistoit väga negatiivse kuvandiga,» räägib ettevõtet 2014. aastast juhtinud Aivo Varem.

See märkus on asjakohane. Alles 25. aprillil toimunud toiduliidu aastakonverentsil avaldas Eesti president Kersti Kaljulaid (48) muret valmistoiduga seoses. President tunnistas, et kuigi valmistoitude osakaal tõuseb kõikjal maailmas, siis talle valmistoit ei meeldi ja ta ei usalda, kuidas need toidud valmivad.