Uuring: kirjavigu tegev inimene on suurema tõenäosusega maksevõimetu

Frankfurt School of Finance & Managementi teadlased analüüsisid uuringu tarbeks ühes internetipoes tehtud 270 399 ostu ning nende eesmärgiks oli analüüsida, kas ostja veebikäitumise põhjal saab ennustada, kas ta maksab oma ostu eest ehk on kliendina usaldusväärne, vahendab Äripäev. Veebipoe eripära oli nimelt selles, et ostja tasub kauba eest selle kättesaamisel, mitte enne.

Selgub, et need ostjad, kes jõudsid veebipoeni läbi otsingumootorite, olid suure tõenäosusega usaldusväärsemad ehk maksid kauba eest, samal ajal kui need kliendid, kes klikkisid veebipoe reklaamile mõnel suvalisel veebisaidil, jätsid suurema tõenäosusega kauba eest tasumata.

Lisaks avastasid teadlased, et need kliendid, kes kasutasid tellimisvormi märgitud meiliaadressis oma ees- ja perekonnanime, olid suurema tõenäosusega maksevõimelised kui need, kelle meiliaadressis nime ei sisaldunud ning samuti leiti, et kui inimene tegi ostu sooritades erinevatesse infokastidesse või infoväljadele kirjutades palju vigu, oli ta taas suurema tõenäosusega maksevõimetu.