Noor eestlanna disainib Saksamaal autosid

Marta Kisand alustas õpinguid Eesti Kunstiakadeemias (EKA) ning seikles enne Saksamaale jõudmist Jaapanis ja Rootsis, tehes Boråse ülikooli lõputöö Volvo veoautodivisjoni disainikeskuses, kus autotootjat huvitas, kui kaugele on targad tekstiilid arenenud ning mida oleks võimalik ka tootmises rakendada - ühe Volvole tehtud kontseptsiooni hulka kuulus näiteks kangas, mis muudab värvi vastavalt sellele, kui väsinud või haige on juht, vahendab Äripäev .

«Nad tahtsid midagi uut ja otsustasid teenuse sisse osta, et luua uus värvi- ja materjalilahendus, mille neile tegime - olen teinud praktiliselt kolm aastat Mani veoautode interjööri disaini. Just nüüd tuli turule nende mudeli uuendus, kus tehnilise poole pealt on kõik praktiliselt sama, aga sisustuses on absoluutselt igal pool uued materjalid ja värvid,» kirjeldas disainer, kuidas Manil polnud pikka aega veoautode värvi ja materjalide disainerit ning sama disain oli üle kümne aasta tootmises.