Üllatav küsimus, millele vastates selgusele jõuda, kas aeg on töökohta vahetada

«Kui sinu vastus on eile, eelmine nädal või isegi eelmine kuu, siis sa peaksid lahkumise veel uuesti läbi mõtlema,» lausus juhtimisõpikute autor, lisades, et muidugi on töökohas asju, mis meile ei meeldi, kuid kui sinu vastus tõestab, et sa endiselt õpid uusi asju ja arendad ennast oma olemasoleval töökohal, siis seda tuleks ära kasutada. «Hinda seda, et sul on töökoht, mis arendab sind veel,» sõnas Welch.