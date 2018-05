Warren Buffetti äripartner võrdles krüptoraha väljaheidetega kauplemisega

«Mittetootlike varadega on see häda, et sa pead lootma sellele, et keegi on nõus selle kallimalt ära ostma. Need võivad jõuda hämmastavate hindadeni, aga see ei lõppe kunagi hästi,» ütles Warren Buffett vastuseks Ukraina investori esitatud küsimusele, lisades, et tema arvates on krüptoraha nagu reisitšekk - hea idee, aga see ei tee ise midagi, see pole tootlik vara ega saa kasvada, vahendab Äripäev.